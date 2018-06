'Terreurvader' in beroep tegen celstraf

Vader van negentien kinderen, Henk Koelewijn uit Bunschoten-Spakenburg, gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling tot twee jaar cel. De rechtbank in Utrecht legde de diepgelovige man die straf twee weken geleden op vanwege jarenlange en stelselmatige mishandeling van tien van zijn kinderen en meermalen opsluiting van vijf kinderen op zolder of in een container.