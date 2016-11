Auto belandt in weiland langs A1 nabij knooppunt Eemnes

Gisteren, 10:19

Een automobilist is zondagochtend omstreeks 8.00 uur in een weiland beland langs de A1 in de buurt van knooppunt Eemnes ter hoogte van Baarn. De auto sloeg enkele malen over de kop, vloog over een sloot en kwam terecht in het weiland.