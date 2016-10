De Tip Tien van Gooi, Vecht en Eemland

Vandaag, 11:37

Klaar voor een nieuwe week vol muziek, theater, cabaret, film en exposities? De krant blikt vooruit en maakt een keuze uit wat er speelt in het Gooi, de Vechtstreek en Eemland. Ontdek in tien tips wat de regio te bieden heeft. Bekijk het toneelstuk ’Drang’ in Blaricum of Weesp, neem de kinderen mee naar ’Olaf en de pretraket’ in Soest of ontmoet kunstenaars in het Comenius Museum in Naarden-Vesting.