Zomerse duinentocht toont herfstkleuren

EGMOND AAN ZEE - De maandelijkse IVN-wandeling op zondag 4 september kan nog een zomerse tocht worden, maar er zullen zeker tekenen van de herfst te zien zijn.

Door Internetredactie - 26-8-2016, 13:22 (Update 26-8-2016, 13:22)

Er zijn misschien nog wat bloeiende planten, zoals slangenkruid of thijm. De herfstige kleuren en de vruchten zijn al te zien aan de vele struiken met bessen, zoals duindoorn, vlier, en natuurlijk de onvolprezen dauwbramen.

Het wordt in elk geval een mooie wandeling door het afwisselende zeedorpenlandschap ten noorden van Egmond aan Zee.

De start is om 10.00 uur bij sportcentrum De Watertoren in Egmond aan Zee (betaald parkeren). Het pad is vaak mul, dus stevige schoenen zijn aanbevolen. Van te voren aanmelden is niet nodig, wel zelf zorgen voor een toegangskaart voor het duinreservaat van PWN. Een donatie (richtlijn 2,50 euro) wordt op prijs gesteld. Voor nadere inlichtingen: e-mail: hanneke@jpdg.nl of bellen: 072-5337601. Zie ook www.ivnnkl.net.