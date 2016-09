Wandelen in stilte

LAGE VUURSCHE - Vanuit Lage Vuursche is er op zondag 18 september een Stiltewandeling.

Door Internetredactie - 15-9-2016, 13:53 (Update 15-9-2016, 13:53)

,,Met elkaar in stilte lopen, gaat veel verder dan alleen gezonde ontspanning'', aldus mindfulnesstrainer Paul Jonger, die de wandeling begeleid. ,,Bewust bewegen en bezinning zorgen voor betekenisvolle inzichten. En we kunnen ons te goed doen aan de weldadige rust in de natuur. Onderzoek heeft aangetoond dat lopen in de natuur buitengewoon gezond is voor lichaam en geest en brengt stilte je dichter bij jezelf.''

De wandeling is van 10.00 uur tot circa 12.30 uur. Voor meer informatie en aanmelding bel Peter Jonker via 06-24700670 of kijk op www.rara-avis.nl