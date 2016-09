Peugeot 5008 van mpv naar suv

De mpv is uit, de crossover of suv is in. We zien dan ook steeds vaker een gesettelde ruimtewagen (mpv of multi purpose vehicle) een gedaanteverandering ondergaan in de richting van de suv’s. Kijk naar de Peugeot 5008. De naam blijft, maar de invulling is volledig anders: de nieuwe 5008 is een 7-zits suv.

De nieuwe 5008 moet wereldwijd verkocht gaan worden en daarom achtte Peugeot het veel slimmer om af te stappen van de mpv. Suv's vormen waar dan ook ter...