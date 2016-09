Opel ooit grootste in fietsen

Foto’s Opel In 1925 was Opel de grootste fietsenfabrikant van de wereld en een jaar later rolde de miljoenste Opel-fiets van de band. Bekijk Fotoserie

Opel viert het feit dat het 130 jaar geleden begon met de fabricage van fietsen. Die speelde een belangrijke rol in de groei van het merk.

In 1886 bouwde Adam Opel zijn eerste fiets - een hoge bi (vélocipède) - en in de jaren twintig van de vorige eeuw was Opel ’s werelds grootste fietsenfabrikant. Zelfs de economische crisis van 1929 kreeg de fietsenbouwer niet klein. Desondanks verkocht Opel zijn fietsenfabriek in 1936 aan fietsen- en autofabrikant NSU. Daarmee kwam een einde...