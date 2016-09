’Prius-suv’ ruim 24 mille

Toyota maakt de prijzen bekend van de nieuwe compacte crossover in het C-segment, C-HR (Coupé High Rider). Het opvallende model geeft een idee van Toyota’s nieuwe designrichting. De 5-deurs C-HR is vanaf november leverbaar als 1.2 Turbo met of zonder automaat en als comfortabele krachtige 1.8 Hybrid met standaard automaat.

De vanafprijs is 24.495 euro voor de 1.2 Turbo Comfort. De C-HR staat op het nieuwe dynamische TNGA-platform waar ook de nieuwe Prius op is gebouwd. We zouden het dan ook een...