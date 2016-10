De Verleiders slaan opnieuw keihard toe

Foto Raymond van Olphen Scène uit ’Slikken en stikken’. Bekijk Fotoserie

Evenaren ze hun ’Door de bank genomen’? Dat was natuurlijk de grote vraag bij de vierde editie van ’De Verleiders’. En om maar meteen een eind aan de spanning te maken, het antwoord is: ja. In hun vierde aflevering fileren de vijf heren op vlijmscherpe wijze ons nationale zorgstelsel. Waarbij zorgverzekeraars, artsen, medicijnfabrikanten, maar ook wij als consumenten van de zorg allemaal een confronterende spiegel voorgehouden krijgen.

Door Sonja de Jong - 11-10-2016, 10:11 (Update 11-10-2016, 10:11)

Bij de eerste twee afleveringen van ’De Verleiders’ ging het nog om individuele ’grote graaiers’:...