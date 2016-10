Collectie Best van Teylers naar UvA

HAARLEM - De collectie van Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam is uitgebreid met de circuscollectie Best die in beheer was van het Teylers Museum in Haarlem.

De circuscollectie Best telt 7000 affiches en ongeveer 8000 foto’s en is bijeengebracht door Jaap Best, die lange tijd de meest gerenommeerde circussen van Europa leidde. Na zijn overlijden in 2002 heeft Teylers Museum het beheer op zich genomen omdat er destijds bij andere erfgoedinstellingen geen belangstelling voor deze belangrijke verzameling bestond.

