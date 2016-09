Jean Tinguely laat alles bewegen

Foto Monique Jacot Niki de Saint Phalle en Jean Tinguely in Parijs in 1966. Bekijk Fotoserie

Het schuurt en bonkt, piept en knarst, ratelt en rammelt in het Stedelijk Museum Amsterdam. Potten, pannen en puddingvormen dansen met kleerhangers en een mottig vossenbontje. Lampjes flikkeren vrolijk aan en uit. De anarchistische machines van Jean Tinguely - waarmee hij soms een speels, dan weer een dreigend commentaar geeft op het onwrikbare geloof van de mens in de technologische vooruitgang - zetten de kunst en de gedachten van de kijker in beweging.

Door Paola van de Velde - 1-10-2016, 9:00 (Update 1-10-2016, 9:00)

De Zwitserse kunstenaar Tinguely (1925-1991), schepper van de meest...