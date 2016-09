Mooie, slim gemaakte productie toont belang van Orkater

Foto Ben van Duin Scène uit ’Metaman’.

Wilko is ’nogal makkelijk ergens in te lullen’, Thijs zoekt streng naar duiding. Wilko wil groots en meeslepend leven, Thijs wil weten wie hij is en waartoe wij op aarde zijn.

Door Margriet Prinssen - 30-9-2016, 12:16 (Update 30-9-2016, 12:16)

De laatste vraag staat centraal in de nieuwe, meesterlijke Orkatervoorstelling ’Metaman’. God is dood, zo heeft Nietzsche al besloten, maar is dat eigenlijk niet jammer? Moeten we niet op zoek naar een nieuwe God, vragen de twee gastheren zich hardop af in het begin van de voorstelling. Geloof biedt zo’n handig...