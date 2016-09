Jonge Shaffy’s maken theater in de geest van Ramses

Foto Felix Meritis De jonge garde van Shaffy met van boven naar beneden, van links naar rechts: Vera Marijt, Jacob de Groot, Eva Laurenssen, Jasper van Hofwegen, Diamanda Dramm, Jeff Heine, Flip Noorma en Oukje den Hollander.

Ze maken een programma vol muziek, poëzie, toneel en ook mode. Precies zoals Ramses Shaffy dat deed toen hij in 1964 zijn programma ’Shaffy Chantant’ presenteerde. „We brengen niet zijn repertoire”, vertelt Tonje Langeveld over de voorstelling van de nieuwste jonge garde Shaffy Chantant. „We werken in zijn geest.”

Door Hans Visser - 28-9-2016, 23:31 (Update 28-9-2016, 23:37)

Hoe dat uitpakt is vanaf 6 oktober te zien in het Felix Meritis. In de zaal waar Ramses in 1969 zijn Shaffy Theater opende treden acht jonge artiesten op: de nieuwste garde Shaffy...