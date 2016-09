Zo geweldig als de titel belooft is het toch niet echt geworden

Foto AP Haley Bennett en Chris Pratt in’The magnificent seven’.

Soms dient vuur met vuur te worden bestreden. Er bevinden zich dan ook dieven en moordenaars onder de mannen die Sam Chisolm (Denzel Washington) om zich heen verzamelt.

Door Marco Weijers - 21-9-2016, 14:08 (Update 21-9-2016, 14:35)

Samen moeten ze het dorpje Rose Creek verdedigen tegen een hebzuchtige mijneigenaar die met zijn legertje schurken over lijken gaat.

Washington is een aansprekende revolverheld in Antoine Fuqua’s remake van ’The magnificent seven’ (1960), een film die op zijn beurt een bewerking was van Akira Kurosawa’s ’Seven samurai’ (1954).

Met een zwarte aanvoerder, een volbloed Mexicaan...