Humor en ontroering in mooi liefdesverhaal

Foto Nick Wall Meryl Streep en Hugh Grant in ’Florence Foster Jenkins’.

„Mensen kunnen zeggen dat ik niet kan zingen, maar ze kunnen niet beweren dat ik nooit heb gezongen.”

Door Eric le Duc - 21-9-2016, 14:02 (Update 21-9-2016, 14:35)

Aldus Florence Foster Jenkins, een societykoningin en sopraan van begin vorige eeuw met één grote wens: optreden in het New Yorkse Carnegie Hall. Er is echter één probleempje: La Jenkins (Meryl Streep) zingt zó vals dat het pijn doet aan de oren.

Met kunst- en vliegwerk proberen echtgenoot St. Clair Bayfield (Hugh Grant) en vaste pianist Cosmé McMoon (Simon Helberg) haar droom te verwezenlijken.

Na het...