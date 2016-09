Toer van Schayk bevorderd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau

FOTO JOCHEM JURGENS Toer van Schayk.

Choreograaf en ontwerper Toer van Schayk is bevorderd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau. Minister Jet Bussemaker reikte de onderscheiding woensdagavond uit aan Van Schayk op het podium van Nationale Opera & Ballet in Amsterdam, direct na afloop van de première van het programma ’Hollandse Meesters’ door Het Nationale Ballet.

Door onze verslaggeefster - 14-9-2016, 23:15 (Update 14-9-2016, 23:15)

Jet Bussemaker: „Toer van Schaijk is een duizendpoot. Danser en choreograaf. Kostuum- en decorontwerper. Klavecimbelbouwer en beeldhouwer. Schilder, maar ook de bedenker van zijn eigen notitiemethode voor choreografie. Hij is niet in een hokje te stoppen en dat maakt hem tot een prachtig, uniek mens.”

Eind september wordt choreograaf en ontwerper Toer van Schayk 80 jaar. Om deze bijzondere gebeurtenis te vieren danst Het Nationale Ballet het hommageprogramma ’Hollandse Meesters’, met twee balletten van Toer van Schayk en balletten van Rudi van Dantzig en Hans van Manen. De drie ’Van’s’ bezorgden Het Nationale Ballet in de jaren zeventig en tachtig wereldfaam, wat internationaal al gauw werd aangeduid als de ’Hollandse School’.

In ’Hollandse Meesters’wordt naast drie meesterwerken uit hun repertoire ook het nieuwste ballet van Toer van Schayk gedanst getiteld ’Episodes van Fragmenten’.

Het programma is tot en met 25 september te zien in Nationale Opera & Ballet, Amsterdam.