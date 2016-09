’The infiltrator is een geweldig verhaal’

Foto PR Bryan Cranston als Bob Mazur in ’The infiltrator’.

In ’The infiltrator’ speelt ’Breaking bad’-ster Bryan Cranston een undercover agent. Dat beroep heeft overeenkomsten met dat van een acteur, met één groot verschil. „Als hij iets fout deed, kon het ’m zijn leven kosten.”

Door Daniëlle Kool - 15-9-2016, 6:56 (Update 15-9-2016, 6:56)

Het verhaal gaat de ronde, dat in zijn hoogtijdagen als leider van het Medellín-drugskartel, Pablo Escobar tweeduizend euro per maand uitgaf aan elastiekjes om zijn cash te bundelen en jaarlijks 2 miljard afschreef vanwege ratten die zijn geld opvraten in de loodsen waarin het lag opgeslagen. De...