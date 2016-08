Fringe is één groot avontuur

Foto Anna van Kooij ,,Je gewoon onderdompelen, dat is het beste”, aldus Jeffrey Meulman over Amsterdam Fringe.

Hij is al elf jaar lang, vanaf de allereerste aflevering, directeur van het Amsterdam Fringe Festival. Maar Jeffrey Meulman is het nog allesbehalve zat. „Het hele festival is elk jaar weer één groot avontuur. Er zijn heel veel korte voorstellingen, sommige ontzettend goed, andere ontzettend slecht en alles daartussenin. Vrijwel allemaal onbekende artiesten, dus je moet als publiek echt afgaan op wat die zelf over hun voorstelling zeggen. Je gewoon onderdompelen, dat is het beste.”

Door Sonja de Jong - 31-8-2016, 17:33 (Update 31-8-2016, 17:33)

Geen honorarium

De artiesten bij Amsterdam Fringe krijgen...