Lekker filmisch fastfood

Een rustig pensioen is huurmoordenaar Arthur Bishop (Jason Statham) niet gegund.

Actievehikel ’Mechanic: resurrection’ is even voorspelbaar als de smaak van een kroketje uit de muur. En best lekker op z’n tijd.

Door Marco Weijers - 31-8-2016, 13:08 (Update 31-8-2016, 13:08)

Jason Statham kruipt voor de tweede keer in de huid van Arthur Bishop, een beroepskiller die eigenlijk het bijltje erbij heeft neergegooid. Tot zijn aartsvijand hem eerst een vrouw (Jessica Alba) op zijn dak stuurt voor wie hij valt, om haar vervolgens te ontvoeren. Haar losprijs: drie onmogelijke moorden, die ook nog op een ongeluk moeten lijken.

Routine voor Bishop. Maar laat...