Geforceerde grappigheid en vals sentiment

Foto PR Ben (Viggo Mortensen) wil met zijn kinderen een laatste eer bewijzen aan zijn overleden vrouw.

Door Marco Weijers - 31-8-2016, 12:53 (Update 31-8-2016, 12:53)

Pa en ma hadden in ’Captain fantastic’ zo hun eigen gedachten over opvoeden. Verstopt in de bossen brachten ze die ook in de praktijk. Tot een treurige ontwikkeling het gezin dwingt om de confrontatie aan te gaan met de gewone wereld.

Viggo Mortensen, charismatisch als altijd, geeft gestalte aan de titelheld in deze tweede film van schrijver-regisseur Mat Ross (’28 Hotel rooms’). Als vader Ben leert hij zijn zes kinderen te overleven in de wildernis, maar daarnaast voorziet hij hen ook van...