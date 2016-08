Triple 9

(E One) 111 minuten

Door Fred Hoogendoorn - 30-8-2016, 14:49 (Update 30-8-2016, 14:49)

’Triple 9’ is de code die politiemensen gebruiken als een agent is neergeschoten: ’999, officer down’. Op zo’n moment snelt het voltallige korps naar de plaats delict. Die code wordt in deze film gebruikt als afleidingsmanoeuvre om een overval te kunnen plegen. Dat verloopt niet helemaal soepel... Mooiboy Casey Affleck (Bens broertje) is de good cop, Woody Harrelson de als altijd wat mompelende en morsige politiechef en Kate Winslet verschijnt als Russische maffiabazin. Haar heerlijke rol had groter mogen zijn....