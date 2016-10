Actievol kat- en muisspel met veel doden en gewonden

Huurmoordenaar Nick Stone is net als zijn geestelijk vader, auteur Andy McNab, een ex-SAS-lid (Special Air Service).

Door Ineke Berkhout - 3-10-2016, 16:28 (Update 3-10-2016, 16:28)

Beiden hebben meer in levensgevaarlijke situaties vertoefd dan wenselijk is voor een mens. McNab in het echt, Nick fictief.

De kracht van McNab is dat zijn thrillers (politiek) actueel zijn en een tomeloze golf adrenaline teweegbrengen. De droge humor maakt zijn actiethrillers een plezier om te lezen. Vanaf de eerste bladzijde heeft McNab je in zijn greep.

Nick zit weer eens goed in de problemen. Hij wordt...