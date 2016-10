Jeugd

Dolf Verroen: ’ Oorlog en vriendschap’ . Ill. Charotte Dematons. Uitg. CPNB. Gratis bij aanschaf van kinderboeken voor tien euro tijdens de boekenweek.

Door Hanneke van den Berg - 3-10-2016, 16:08 (Update 3-10-2016, 16:09)

Met alle oorlogen om ons heen is de Tweede Wereldoorlog ver weg voor de kinderen van nu. Dankzij iconen als Anne Frank weten kinderen nog wel dat er tijdens WOII jacht werd gemaakt op joden, maar het hoe en waarom is vaak diep weggezakt na een enkele geschiedenisles over deze tijd.

Daarom is het goed dat Dolf Verroen, 87 jaar...