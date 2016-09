Olyslaegers gunt de lezer geen enkele adempauze

Over de helden van de Tweede Wereldoorlog is de afgelopen zeventig jaar al veel geschreven. Over de verraders evenzeer.

Door Sonja de Jong - 19-9-2016, 15:57 (Update 19-9-2016, 15:57)

Maar in ’Wil’ haalt de Vlaamse Jeroen Olyslaegers (1967) op indringende wijze een van de vele onopvallende opportunisten naar voren, een man die gedurende de hele oorlog voorzichtig het midden bewandelde, bevriend was met bruinhemden én met verzetsstrijders en telkens zijn hachje wist te redden.

Wilfried Wils is inmiddels een eind in de negentig en voelt met de dood in zicht de behoefte om zijn verhaal op te schrijven voor zijn achterkleinzoon die hij nog nooit gezien heeft, om zich één keer te verklaren aan iemand. Zijn hele familie heeft hem uitgekotst na de zelfmoord van zijn kleindochter die ze aan hem wijten. Is het berouw, is het spijt? Of wil Wils zichzelf schoonpraten?

In de oorlog was hij ’hulpagent’, om zo te ontsnappen aan gedwongen arbeid in Duitsland. Zijn taak? Mensen oppakken en naar Duitsland sturen voor gedwongen arbeid. Via de hulppolitie leert hij Lode en diens zus Yvette kennen. Met die laatste zal hij trouwen, met de eerste heeft hij een heimelijk-erotische vriendschap. Op verzoek van Lode zorgt hij een tijdje voor een joodse onderduiker, terwijl hij tegelijkertijd met Nijdig Baardje, zijn voormalige leraar Frans, in kroegen rondhangt met nazi’s.

Olyslaegers stuwt zijn verhaal voort zonder de lezer een adempauze te gunnen, werpt hem de hypocrisie van het grootste deel van de bevolking recht in het gezicht. Ongenoemd dringt zich een vergelijking op met de vluchtelingenproblematiek van nu waarbij ook nu weer de ’zwijgende meerderheid’ voor het gemak de schuld van alles wat fout gaat in hun leven neerlegt bij de vreemdelingen, destijds de joden, nu de asielzoekers.