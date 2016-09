Ali Benjamin zet prachtige heldin neer

Ali Benjamin: ’Suzy en de kwallen’ (vanaf 12 jr). Vert. Lidwien Biekmann. Uitg. Van Goor, € 16,99. Vier sterren.

Door Sonja de Jong - 5-9-2016, 8:51 (Update 5-9-2016, 8:51)

Als haar vriendin Franny tijdens de vakantie verdrinkt, wordt de twaalfjarige Suzy overspoeld door schuldgevoelens. Want kort daarvoor heeft zij Franny - in een poging om hun tanende vriendschap te redden - een streek geleverd die verkeerd uitpakte. Suzy kan ook niet geloven dat Franny, de beste zwemmer van de klas, gewoon verdronken is. ’Gewoon zomaar dood’, kan zij niet accepteren. Tijdens een...