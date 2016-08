Fictie

Marte Kaan: ’Wij houden alleen van onszelf’. Uitg. AmboAnthos, €19,99.

Door Sonja de Jong - 29-8-2016, 14:37 (Update 29-8-2016, 14:37)

Het is onbetwist goed geschreven. Maar tegelijkertijd heeft ’Wij houden alleen van onszelf’, de debuutroman van Marte Kaan, iets onbestemds. Waar zij twee jaar geleden met haar verhalenbundel ’Saboteur’ nog uitblonk in glasheldere beknoptheid, lijkt zij nu meer zoekende. Zoals ook hoofdpersoon Lee zoekende is.

Lee is de dochter van expats en heeft haar jeugd doorgebracht bij au-pairs en kindermeisjes. Haar studie rechten voltooide zij aan internationale universiteiten, maar daarna is ze vastgelopen...