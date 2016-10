Willen we wel elektrisch rijden?

Hard gaat het nog niet, maar het aantal volledig elektrische auto’s op de weg neemt wel toe. Gaan we uiteindelijk allemaal over op de stekkerauto, zoals ’Europa’ hoopt? Willen we dat? Zouden we dat moeten willen? Met medewerking van Bovag en ANWB zetten we alle vragen en antwoorden op een rij en publiceren we de uitkomst van onze Elektrisch Rijden Enquête.

Door Tekst: Ed Brouwer, Durk Geertsma Foto: 123rf - 7-10-2016, 12:00 (Update 7-10-2016, 12:00)

Begin dit jaar telde het CBS bijna 10.000 elektrische auto’s op de Nederlandse wegen. Groot, klein, duur, betaalbaar, fabrikanten bieden steeds...