Elektrisch rijden impopulair

Politici dromen er hardop van dat we over tien jaar allemaal elektrisch rijden, maar consumenten hebben nog grote huiver. Ze zijn nog te duur, er is te weinig keus, de actieradius is veel te klein en je moet maar afwachten of je wel thuis komt.

Door Ed Brouwer - 7-10-2016, 12:00 (Update 7-10-2016, 12:00)

Dit blijkt uit onze Regiopeil-enquête over elektrisch autorijden. Meer dan de helft van de 1348 deelnemers vindt stekkerauto’s nog te duur. Vrijwel net zo groot is de groep die aankoop niet overweegt vanwege de krappe actieradius.

Hooguit 200 kilometer uit en thuis is niet ongebruikelijk - er zijn nog niet veel uitschieters à la BMW i3 (300 km) en Tesla (zelfs 600 km). Eén op de drie enquête-deelnemers vreest ergens te stranden met een lege accu.

De animo om van een auto op benzine, diesel of gas over te stappen op volledig elektrisch rijden is nog zeer beperkt. Van degenen die aangeven binnen twee jaar de koop van een andere auto te overwegen, geeft slechts 3,85 (!) procent aan dat dat een volledige elektrische auto wordt. Er zijn veel twijfelaars. 58 procent is resoluut: geen stekkerauto!

Ook bij diegenen die nu al geheel of deels (hybride) elektrisch rijden, zegt nog niet een kwart dat de volgende beslist een stekkerauto wordt, ook al geven zij aan dat elektrisch rijden goed bevalt.

Willen we wel elektrisch rijden?

Hard gaat het nog niet, maar het aantal volledig elektrische auto’s op de weg neemt wel toe. Gaan we uiteindelijk allemaal over op de stekkerauto, zoals ’Europa’ hoopt? Willen we dat? Zouden we dat moeten willen? Met medewerking van Bovag en ANWB zetten we alle vragen en antwoorden op een rij en publiceren we de uitkomst van onze Elektrisch Rijden Enquête.

Imagoprobleem

Elektrische auto’s hebben duidelijk een imagoprobleem - daar zal recente berichtgeving over dodelijke ongelukken vast aan bijdragen. Tientallen deelnemers zeggen letterlijk dat ze stekkerauto’s gevaarlijk vinden als er een ongeval plaatsvindt. Opvallend veel mensen kunnen ook geen voordelen noemen van elektrisch rijden.

Milieuwinst is er niet, vinden heel veel deelnemers, zolang de stroom nog gewoon uit vieze kolencentrales komt. Als mensen al een stekkerauto zouden nemen, dan een hybride zodat ook gewoon brandstof getankt kan worden. Dat maakt minder kwetsbaar.

Lege accu

Stellingen die enquête-deelnemers in hoge mate omarmen: ’Ik heb geen zin in onzekerheid dat onderweg de accu misschien leegraakt’, ’Ik vind de actieradius onvoldoende’, ’Het opladen duurt te lang’, ’Ik vind de aanschafkosten te hoog’, ’Het gedoe rondom opladen staat me niet aan’, ’Ik vind de autokeuze te beperkt’ en ’Ik kan de auto niet bij mijn woning opladen’. Wat er voor nodig is mensen over te halen toch elektrisch te gaan rijden? De aanschafprijs moet omlaag, de actieradius moet groter, dat vooral.

Te stil

Opmerkingen worden gemaakt dat elektrische auto’s voor gevaar zorgen voor fietsers en voetgangers omdat ze zo stil zijn. De beperkte trekkracht van stekkerauto’s is ook een punt, de caravan moet thuisblijven, vrezen sommigen. Sommigen met een bedrijfsauto zijn afhankelijk van keuzes die hun werkgever maakt, schrijven zij.

Gevraagd naar voordelen van stekkerauto’s, prijzen deelnemers dat ze schoon zijn en goed voor het milieu. Geen stank en geen herrie, dat is goed voor de leefbaarheid.

