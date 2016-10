Mag ik me bemoeien met de zorgen van mijn buurman?

4-10-2016

Vrij verteld

Evelien (48): ,,Mijn man en ik hebben regelmatig contact met onze vrijgezelle buurman. Hij is in de zestig en al een paar jaar met pensioen. Omdat hij vrijwel altijd thuis is, neemt hij vaak pakjes voor ons aan. Als tegenprestatie nodigen wij hem soms uit om bij ons te komen eten. Hij is zuinig met zijn zinnen, maar als je hem aanspoort, vertelt hij boeiend over onze buurt, waar hij is geboren en getogen.

Onze buurman eet altijd groente uit eigen tuin en fietst veel, dus voor ons was hij altijd het toonbeeld van gezondheid. Toch kreeg hij dit voorjaar een hartaanval, toen hij in zijn tuin aan het werk was. Gelukkig was er snel hulp bij en konden ze hem in het ziekenhuis weer oplappen. Inmiddels gaat het weer prima met hem en is hij ook alweer een paar keer bij ons te gast geweest.

Bij ons laatste etentje vertelde hij dat zijn zus zich grote zorgen om hem maakt. Ze is bang dat hij opnieuw hartproblemen krijgt. Daarom dringt ze er bij hem op aan dat hij zich inschrijft voor een zorgcentrum. Of dat hij naar een appartement verhuist waar hij geen zorgen meer hoeft te hebben over zijn tuin. Uit zijn verhaal bleek dat deze zus zijn hele familie had opgepord om onze buurman rijp te maken voor een verhuizing. Maar daar heeft hij helemaal geen zin in. Hij woont prima in zijn vertrouwde huis en geniet van zijn werk in de tuin.

Het lijkt alsof zijn zus nobele bedoelingen heeft, maar tussen zijn woorden door proefde ik dat er een addertje onder het gras zit. Want zijn zus dringt óók aan op zijn verhuizing omdat haar dochter graag in het huis van onze buurman wil wonen. Ze gaat ervan uit dat hij als suikeroom zijn huisje voordelig aan haar verkoopt. Ook zinspeelde ze er al op dat hij wat mooie meubels - die al jaren in de familie zijn – voor haar achterlaat.

Onze buurman is geen prater, maar je proeft zijn zorgen in ieder woord dat hij erover loslaat. Hij is teleurgesteld in zijn zus en voelt zich door zijn familie onder druk gezet. Omdat hij veel te bescheiden is om in het verweer te komen, slaan de emoties bij hem naar binnen.

In mijn hart zou ik het liefste met zijn zus in gesprek gaan. Dan zou ik willen zeggen dat ze geen druk op hem moet uitoefenen en hem beter rustig kan laten zitten waar hij zit. Maar mijn man vindt dat ik me er niet mee moet bemoeien en dat de buurman zijn eigen zaken maar moet regelen.

Toch heb ik daar moeite mee. Want als ze zo doorgaan, leidt dat vast tot nieuwe hartproblemen bij onze buurman. En je mag toch strijden voor een eerlijke zaak?’’