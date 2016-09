Wolkenkrabbers van potloden

Een bezorgvoertuig dat wordt voortgestuwd door een leeglopende ballon, wolkenkrabbers gemaakt van potloden, vliegende waterraketten en een pneumatische arm die een bak knikkers optilt. Wat dat met elkaar te maken heeft?

Het zijn alle vier technische uitdagingen die aan bod komen in de volgende editie van Techniek Toernooi. Dat heeft ’Vooruitgang’ als leidend thema meegekregen.

In groepjes van vier kunnen kinderen uit alle groepen van basisscholen opdrachten uitwerken en meedoen aan regionale voorrondes. Ook in Noord- en Zuid-Holland gaan basisscholen er weer mee aan de slag, dus in veel huishoudens zullen de leuke opdrachten in de komende maanden wel worden besproken. Er zijn vier leeftijdscategorieën. De onderbouw krijgt opdrachten om stevig en hoog te bouwen met lichte materialen, de bovenbouw concentreert zich op sterke en snelle auto’s.

De landelijke finale is juni volgend jaar in het Nederlands Openlucht Museum in Arnhem. De jurering is in handen van echte hoogleraren - in toga! Techniektoernooi wordt trouwens georganiseerd door stichting Techniekpromotie.

Meer informatie is te vinden op www.techniektoernooi.nl

Boekenweek isook proefjesweek

Van woensdag tot en met 16 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema is dit keer ’Oma’s en opa’s: voor altijd jong’ en dat inspireerde Techniektalent.nu tot het maken van een speciale boekenweekles.

Vorig jaar zorgde de kinderboekenweek op basisscholen voor heel wat wetenschappelijke en technische proefjes en dat kan ook nu weer.

Techniektalent.nu heeft op zijn website een lesvoorbeeld gezet en ontwikkelde ook een speciale Kinderboekenweek-editie van de workshop ’Hoe word ik proefjesprof?’ Meer informatie over de lessen is te vinden op internet op bit.ly/2dteBUH.