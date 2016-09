’Er moet meer gelezen worden’

Foto Thijs Rooimansx Ronald Giphart.

Ronald Giphart (50) - geliefd onder scholieren om zijn studentikoze romans ’Ik ook van jou’ en ’Phileine zegt sorry’ - windt er geen doekjes om. „Ik had zin om weer eens ouderwets over seks te schrijven”, zegt hij over zijn net verschenen boek ’Lieve’. „We leven in zulke preutse tijden.”

Door Paola van de Velde - 27-9-2016, 15:50 (Update 27-9-2016, 15:50)

„Er worden naar mijn smaak te weinig goede seksscènes geschreven”, stelt Giphart. Daarom creëerde hij een geestig en sexy verhaal vol intriges en verlangen, dat zich als eerste Nederlandse roman geheel in...