Wie met hoofd én handen wil werken wacht mooie toekomst

Niek de Ruijter (links) en Flip van der Marel. Bekijk Fotoserie

AMSTERDAM/BEVERWIJK - „Neem van mij aan: vmbo’ers hebben de toekomst van Nederland in handen”, voorspelde Tweede Kamerlid Eppo Bruins onlangs in deze krant. Op respectievelijk het Hout- en Meubileringscollege in Amsterdam en het Nova College in Beverwijk werken Flip van der Marel (16) en Niek de Ruijter (18) hard én enthousiast aan die toekomst. Een dubbelinterview.

Door Tekst en foto: Cees de Geus - 1-10-2016, 13:42 (Update 1-10-2016, 13:42)

Afkomstig uit Beverwijk en Heemskerk, hebben Flip en Niek met elkaar gemeen dat ze jarenlang met het pontje het Noordzeekanaal overstaken om lessen te volgen aan...