Passie voor elektrotechniek

Marijn van Geluk.

Wat die jongens daar aan het doen zijn? Dat is volgens Marijn van Geluk een apart verhaal. ,,De een komt uit Marokko en de andere uit Eritrea. In de vorm van een opdracht heb ik een soort nulmeting op niveau 2 voor ze bedacht, die moet uitwijzen hoe ver ze zijn. Wat ze aankunnen. Op welk niveau ze hier eventueel kunnen instromen. Bijzonder inderdaad, ook voor ons, want onze leerlingen vormen een goede afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Die diversiteit binnen de groepen maakt mijn vak ook zo leuk en uitdagend.”

Door Tekst: Cees de Geus Foto: Ronald Goedheer en TechniekBeeldbank.nu - 1-10-2016, 13:32 (Update 1-10-2016, 13:32)