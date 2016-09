Wandelroute: Langs de Zaan

Station Koog-Zaandijk moet wel een van de drukste treinstations van Nederland zijn. Dagelijks spuwen de treinen vanuit Amsterdam honderden toeristen van allerlei nationaliteiten uit over Zaandijk, die allemaal in optocht richting de Zaanse Schans lopen.

Door Joop Duijs - 18-9-2016, 8:30 (Update 18-9-2016, 8:30)

Op de Julianabrug, die Zaandijk over de Zaan met de Schans verbindt, vallen de monden open en flitsen de fototoestellen. Zelfs Monet, die in 1871 vier maanden in de Zaanstreek met vrouw en kind verbleef en er tientallen schilderijen maakte, zou van het fraaie plaatje hebben genoten.

