Wetenschapsweekend

Foto: Taco van der Eb Open dag bij Estec.

Een kijkje achter de schermen bij ruimtevaarcentrum Estec in Noordwijk, verfabriek PPG in Amsterdam of bij CocaCola in Dongen. Op 1 en 2 oktober kan het tijdens het Weekend van de Wetenschap.

Door het hele land heen zetten meer dan 250 bedrijven, universiteiten, instanties en musea hun deuren wijd open voor nieuwsgierig publiek.

Allemaal hebben ze op een of andere manier van doen met wetenschap en zeker voor jongeren die een studierichting of carrière nog niet (helemaal) hebben bepaald, biedt dit weekend een uitgelezen kans om ideeën op te doen.

Voor sommige rondleidingen en lezingen is aanmelden noodzakelijk. Kijk daarom op tijd op de site hetweekendvandewetenschap.nl waar het hele landelijke programma staat.