Betoverende lach wint fotowedstrijd Zomertijd

Ron Duinmeijer: weekwinnaar Zomertijd ’Huil’. Bekijk Fotoserie

Met de foto ’Lach’ is Mandy Vennik uit de bus gekomen als overall winnaar van de fotowedstrijd Zomertijd. Negen weekwinnaars waren in de race voor de hoofdprijs van de wedstrijd: een lang weekend of midweek op Landal Mooi Zutendaal in Belgisch Limburg.

Voor de jury was het geen eenvoudige opgave om uit de negen foto’s die in Zomertijd werden geplaatst een winnaar te kiezen. Het was uiteindelijk de betoverende lach van Evi, de negenjarige dochter van de Alkmaarse Mandy Vennik die de harten van onze juryleden deed smelten en het zo bij Zomertijd passende zomerse gevoel weergeeft.

