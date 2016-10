Diepgaande topper ingenre strategiegames

Heb je de in 2012 verschenen game ’Xcom: enemy unknown’ gespeeld? Nee? Koop dat spel dan alsnog, want het is één van de betere strategiegames. Of schaf anders ’Xcom 2’ aan. Die game is fantastisch.

Oorspronkelijk kwam ’Xcom 2’ al in februari uit. Toen alleen voor de PC, nu ook voor PS4 en Xbox One. Dit is precies dezelfde game.

Wederom is het het jaar 2035 en de aliens hebben de aarde overgenomen. De speler heeft de taak om als commandant daar iets...