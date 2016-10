Een komen en gaan van video-streamingdiensten

A young adult watching TV in his home.

Vorige week maakte HBO bekend dat het vanaf 2017 stopt met al zijn diensten die het in Nederland momenteel aanbiedt. Het bedrijf, dat onder andere ’Game of Thrones’ uitzendt, haalt daarom zijn zender van de radar, maar ook de HBO GO-applicatie houdt op met bestaan. Met deze app is het mogelijk om films en series te streamen waar en wanneer het jou uitkomt. Oorzaak is naar alle waarschijnlijkheid een gebrek aan populariteit en dus inkomsten.

Keiharde markt

Dit soort gebeurtenissen laten goed zien...