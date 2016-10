Klassiekers maken de mode

Foto PR Monique van Heist. Bekijk Fotoserie

Vroeger waren er strikte momenten waarop er geshowd werd. In het najaar werd de mode van de daaropvolgende lente en zomer getoond. En de mode voor het najaar werd in het voorjaar geshowd. Met andere woorden: wat vandaag op de catwalk te zien was, hing over een half jaar in de winkels.

Door Jiska Fisher - 8-10-2016, 7:00 (Update 8-10-2016, 7:00)

Met de komst van confectiereuzen die ons hebben laten kennis maken met het fenomeen ’fast fashion’ (het mode-equivalent voor fastfood: hap, slik, weg) staat er voor de grote modehuizen flink...