Oppassen met Messenger-app

Een virus dat zich via Facebook verspreidt, heeft al bij meer dan 800.000 mensen voor problemen gezorgd. Via de Messenger-app krijgen gebruikers een bericht van een vriend of vriendin met daarin een linkje naar een video. Het is niet verstandig daarop te klikken.

Het bericht met de link video.html zou verwijzen naar een grappig filmpje. Wanneer je daarop klikt, komt je op een pagina terecht die vergelijkbaar is met YouTube. Vervolgens wordt gevraagd een extensie te installeren uit de Chrome Web Store....