Als er maar geen ’te’ voor staat

ALKMAAR - Een mooi rapportcijfer 8. Dat oordeel vellen 3500 deelnemers aan een grote enquête van deze krant over de eigen gezondheid. De gezondheidspeiling is uitgevoerd onder leden van het lezerspanel Regiopeil.nl en abonnees, in opdracht van deze krant en sportvereniging Le Champion. De mentale gezondheid scoort iets beter dan de lichamelijke gezondheid.

Door Durk Geertsma - 19-9-2016, 10:37 (Update 19-9-2016, 10:37)

Bewegen, fit blijven, gezond eten en mentale gezondheid zijn zaken die onze lezers bovenmatig interesseren. Maar het moet niet ’te’ erg worden. Dwangmatig gedrag rond deze zaken wordt afgewezen.

De cijfers komen in grote lijnen overeen met de resultaten van statische gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2015 ervoer 20 procent van de Nederlanders het leven ’minder’ dan goed. De cijfers uit de enquête liggen iets lager, vermoedelijk omdat de gemiddelde leeftijd van de deelnemers met 64,5 jaar hoog is. Ook in onze enquête voelen deelnemers onder de 40 jaar zich iets gezonder.

Stress vermijden

Wat doen onze lezers dan om gezond te zijn en blijven? Niet roken, bewegen/sporten, voldoende slapen, weinig alcohol drinken en stress vermijden. Al lukt dat niet iedereen. Iets meer dan een op de drie lezers geeft aan dat ze meer kunnen sporten en minder kunnen drinken.

Gemiddeld wordt er drie keer per week matig intensief gesport, maar een op de acht lezers sport nooit. Dat is niet allemaal uit onwil. Veel mensen zijn er door fysieke beperkingen niet meer toe in staat. Een op de drie niet-sporters vindt het niet leuk of gunt zich de tijd niet.

Daar staan de mensen tegenover die elke dag sporten: dat zijn er net zoveel. En wat doen we dan: vooral wandelen, fietsen en fitness. Opvallend is dat liefhebbers van georganiseerde sport dun gezaaid onder de abonnees van onze krant en het lezerspanel Regiopeil.nl. De deelnemers vinden het prima om soms samen te sporten, maar inschrijven voor grote sportevenementen en wandel- of fietstochten: mondjesmaat. Wie er wel voor kiest doet dat vanwege de gezelligheid en het contact leggen met nieuwe mensen, de mogelijkheid om nieuwe routes en locaties te ontdekken, een goede doel, omdat begeleiding gewenst is, of als doel om voor te trainen.

Marloes Waardijk, geboren en getogen in de Kop van Noord-Holland, is diëtist en sportprofessional en eigenaar van webblog Optimavita.nl herkent de cijfers. Haar Youtube-kanaal heeft 20.000 volgers. „Sporten blijft goed, op welke leeftijd dan ook. Belangrijk is om te stoppen als je klachten krijgt. Luister naar je lichaam. Fietsen en zwemmen kun je heel lang mee doorgaan. Het is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor je conditie, evenwicht, coördinatie en het tegengaan van ziektes als hoog cholesterol en diabetes. ”

Veel activiteiten zorgen voor ontspanning: voldoende rust nemen en leuke dingen doen, zoals vakantie, sport, maar ook tuinieren, wandelen, lezen, lachen, puzzelen, muziek maken, vrijwilligerswerk en geloof. En voor een aantal respondenten is werk de ultieme manier om te ontspannen.