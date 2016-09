Fijne Deen

Door Hanneke van den Berg - 19-9-2016, 10:11 (Update 19-9-2016, 10:11)

Soms kom je opeens chocolade tegen waarbij alle eerder geproefde repen in het niet vallen. Zo’n chocoladereep is de Rugoso van de Deense chocolademaker Friis Holm.

Deze chocolade wordt gemaakt bij Bonnat in Frankrijk, maar is door deze bijzondere Deen bedacht. Mikkel Friis Holm maakt de repen op basis van cacaosoorten die alleen op bepaalde heel specifieke plekken voorkomen. De repen (hij heeft nog meer smaken) zijn in Nederland te koop via www.chocoladeverkopers.nl en kosten €9,50.