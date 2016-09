Kokosolie op z’n puurst

Kokosolie is hot momenteel en er zijn inmiddels vele soorten te krijgen. Maar veel van die kokosolie is bewerkt en dat is toch wat minder fijn.

Lucy Bee Extra Virgin kokosolie is op de markt gebracht door de Britse Lucy Bee. Deze heel pure olie is perfect om in te bakken, maar kan ook gebruikt worden in een scrub of als haarmasker. Wie er alleen mee wil bakken, kan het kookboek ’Kokosolie’van Lucy Bee erbij pakken. Dat staat vol heerlijke recepten voor smoothies, snacks en voedzame gerechten.

De olie is o.a. te koop via Biggreensmile.nl. Het boek kost 22,50 en is verschenen bij uitgeverij Veltman.