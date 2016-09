’Wow, dit zie je bijna nooit’

Jaap van Splunter Zonsopgang bij de Busaga Plains van Kafue. Bekijk Fotoserie

Zambia kan wedijveren met de beste Afrikaanse wildbestemmingen. Het land is alleen minder bekend als safaribestemming. En hoewel het land daar anders over zal denken, is die onbekendheid een enorme pre. Op traditionele safari door pure wildernis met een Nederlands randje.

Door Jaap van Splunter - 16-9-2016, 11:00 (Update 16-9-2016, 11:00)

...