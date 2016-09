Met Sonos 21ste eeuw in

Een merk als Sonos klinkt wellicht bij velen bekend in de oren. Wat niet iedereen weet, is dat het merk bijna alleen verantwoordelijk is geweest voor een opleving in de hele hifi-markt. Eigenlijk ging het al een hele tijd niet zo goed met dit marktsegment, zeg maar sinds de opkomst van de iPod vanaf 2001. Iedereen wilde al zijn nummers uiteindelijk in z’n achterzak meedragen en onderweg beluisteren. Kwaliteit boette in ten gunste van het ultieme gemak van de mp3 waarvan...