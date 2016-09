Engelse borders

1. De rozerode spoorbloem (Centranthus ruber) geeft een pittig kleuraccent. 2. Het kattenkruid Nepeta grandiflora ’Bramdean’ is vernoemd naar deze tuin. 3. Bij de eendagsbloem (Tradescantia) blijven de bloemen slechts één dag open, gelukkig gaan er steeds weer nieuwe knoppen open.

In Hampshire, rond het pittoreske stadje Winchester, liggen de meest romantische tuinen en landgoederen van Engeland. Tijdens een rondreis doe je veel inspiratie op voor je eigen tuin.

Door Modeste Herwig - 5-9-2016, 9:25 (Update 5-9-2016, 9:25)

Het graafschap Hampshire ligt in het zuiden van Engeland, ten oosten en op een uur rijden van Londen. Het klimaat is er uiterst mild en - zeker naar Engelse begrippen - zonnig. In het groene, spaarzaam bebouwde landschap zijn veel inspirerende tuinen te bezoeken. Onderweg zie je cottages met rietgedekte daken, landhuizen met gemanicuurde...