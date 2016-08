Soundbar die echt super is

Foto yamaha Een echte thuisbioscoop met alleen maar een soundbar onder de tv en in de hoek de subwoofer. Bekijk Fotoserie

Surround uit één luidspreker? Ja dus, met de supersoundbar van Yamaha!

Sterker nog, het is niet zomaar surround wat er uit hun Digital Sound Projector YSP5600 komt. Het is gecertificeerd Dolby Atmos én DTS:X, overigens ’s werelds eerste soundbar die hiertoe in staat is. In z’n uppie vervangt deze soundbar maar liefst negen manshoge luidsprekers die je normaliter nodig zou hebben voor een dergelijke surround set-up. Toegegeven, dan heb je de 7 en de 2 van 7.1.2 gehad. Gelukkig heeft Yamaha voor...