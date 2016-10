Boatraces van jarig Tromp verspreid over twee dagen

Foto Studio Kastermans Roeiers onderweg in de Tromp Boat Races 2015 toen het druilerig weer was.

HILVERSUM - De jaarlijkse Tromp Boat Races, het mega roeifestijn in Hilversum, wordt over twee dagen verspreid: 15 en 16 oktober. Normaal gesproken werd er alleen op zaterdag geroeid. Nu ook op zondag om een groter deelnemersaantal op de been te krijgen vanwege het tachtigjarig bestaan van roeivereniging Cornelis Tromp.

Door Van onze sportredactie - 13-10-2016, 11:59 (Update 13-10-2016, 12:30)

Er zullen 690 ploegen aan de start verschijnen, goed voor zo’n 1400 roeiers uit het hele land. Er zullen in het post-olympisch seizoen nauwelijks WK-roeiers of olympiërs komen, omdat die nog niet serieus in training zijn. Wel zullen enkele junioren, die aan het WK hebben meegedaan, komen om de Boatraces als trainingsmoment aan te grijpen. Studentenverenigingen zijn altijd al goed vertegenwoordigd en er komt een aantal roeiers van het project van Nico Rienks, die een nieuwe dames-acht wil opleiden voor de volgende Olympische Spelen.

In het oog springende deelnemers zijn dit keer oud-Tromproeier Björn van den Ende. Hij roeide op de Olympische Spelen in de lichte vier zonder en start in Hilversum in de dubbeltwee. Bij de dames valt de naam van Marieke Keizer op. Zij won goud op het WK junioren in 2015 en op het WK onder 23 in 2016 en roeit in de twee met Annick Taselaar. In totaal doen 33 Trompploegen mee, maar studentenvereniging Gyas uit Groningen spant de kroon met 43 ploegen die naar Hilversum worden afgevaardigd.

Dat het master- of veteranenroeien de laatste jaren een grote vlucht heeft genomen, is zichtbaar aan het enorme aantal skiffeurs in de leeftijd vanaf 27 jaar. Alleen al in de skiff zijn er honderd masters (27 jaar en ouder) die zich hebben ingeschreven. Dat zijn niet alleen voormalig studentenroeiers doen mee aan de wedstrijd, ook steeds meer volwassenen die pas op latere leeftijd met roeien zijn gestart.

De wedstrijden starten bij de brug die het Hilversums Kanaal met de Wijde Blik verbindt en voert via het kanaal naar Tromp. Toeschouwers kunnen terecht op de vissersplekken langs de kant, op de bruggen over het kanaal of op het terrein van de roeivereniging. Coaches en fans die willen meefietsen moeten dat doen aan de overkant van de Vreelandseweg, of eventueel op het coachpad.

Op zaterdag is het kanaal alleen voor 9.00 uur en na 17.00 uur open voor de recreatievaart, op zondag tot 9.00 uur en na 15.30 uur. Ook de Raaisluis en schutsluis ’t Hemeltje zijn gedurende die tijden buiten gebruik.