Kim Lammers scoort! En ditmaal bij Huizen

HUIZEN - Kim Lammers, officieel gestopt met hockey en tegenwoordig assistent bij de damesploeg van Huizen, heeft weer gescoord. Voor Huizen! De overgangsklasser zette Schaerweijde met 4-1 aan de kant, al was het nog lang onnodig spannend. Pas in de laatste tien minuten werd het verschil gemaakt.

Door Bert-Jan van Oel - 9-10-2016, 21:23 (Update 9-10-2016, 21:23)

Na een 2-1-ruststand kregen de bezoekers uit Zeist twee kansen om gelijk te maken. Daarna wist Amber Folmer toch het verschil te maken. Kim Lammers, die eind vorig seizoen bij Laren afscheid nam van het hockey, maakte in de slotfase er ook nog 4-1 van. Huizen gaat samen met HIC aan kop. Lammers wil zelf eigenlijk niet meer spelen. „Maar we hadden blessures en kwamen een spits tekort”, zei trainer Boaz Janssen. „Kim is echt gestopt, maar eenmalig wilde ze ons helpen door mee te doen in plaats van te coachen.”

Lammers speelde haar jeugdjaren bij Huizen en daarna vanaf 1999 tot 2016 in de hoofdklasse bij Laren. Ze speelde 200 interlands. In 2014 nam ze afscheid van Oranje, afgelopen seizoen stopte ze ook met clubhockey bij Laren. Ze werd assistent bij Huizen en was voornemens het veld nu echt niet meer te betreden. Dat is dus nu toch gebeurd, waardoor ze nu ook in de overgangsklasse een goal op haar naam heeft gekregen.