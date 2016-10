Naweeën van Rio verdwenen bij Laren

ARCHIEFFOTO STUDIO KASTERMANS Lieke van Wijk (rechts) scoorde driemaal uit een strafcorner.

LAREN - De hockeysters van Laren hebben het prima weekend van vorige week, toen er twee keer werd gewonnen, een goed vervolg gegeven. Op eigen veld werd MOP makkelijk opzij gezet: 7-0.

In het begin van de competitie had de ploeg van Donald Drost nog wat last van een dip doordat enkele speelsters net terug waren van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De laatste weken gaat het echter weer een stuk beter, neemt de overtuiging toe en is de zogenaamde ’Rio dip’ uit het spel verdwenen.

„We spelen op het moment gewoon met enorm veel plezier”, zei coach Donald Drost. „Het was zeer overtuigend. We weten waar we naartoe willen werken en centraal dit weekend stond het maken van goals, omdat we over het algemeen veel kansen krijgen. Ik ben zeer content en niet zozeer met het aantal doelpunten, maar meer meer de intentie die er was om het vijandige doel te bestoken”, zei Drost.

Met name in de tweede helft was dit het geval en dat resultuurde uiteindelijk in het gewenste effect: goals. Ook over de fitheid van de ploeg is de coach meer dan tevreden. „Maar dat houden we ook streng in de gaten. We letten goed op de intensiteit van de training. We passen gewoon goed op met de belasting.”